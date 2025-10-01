CLリーグフェーズ第2節ガラタサライ対リヴァプールの一戦が行われ、1-0でガラタサライが白星を挙げた。先制したのはガラタサライだ。16分獲得したPKをヴィクター・オシムヘンが決めてリードを得ると、最後まで堅守を築いてクリーンシートを達成した。優勝候補の一角だったリヴァプールが2試合目にしてまさかの敗戦に。プレミアリーグ第6節でもクリスタル・パレスに敗れており、連敗となった。クラブOBのジェイミー・キャラガー氏は