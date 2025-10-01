CLリーグフェーズ第2節ガラタサライ対リヴァプールの一戦が行われ、前半のヴィクター・オシムヘンのゴールが決勝点となり、ホームチームが白星を挙げた。リヴァプールはプレミアリーグ第6節クリスタル・パレス戦に続いて敗戦となった。そんなリヴァプールに追い打ちをかけるように主力選手が怪我を負ってしまった。守護神GKアリソン・ベッカーはこの試合で先発するも、56分に負傷交代。膝を痛めてしまい、GKギオルギ・ママルダシュ