¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÈÂÐÀï¡£¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤Î³®Àû»î¹ç¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï18Ê¬¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï90+6Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£