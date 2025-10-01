¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£µ¡½£²ÃæÆü¡Ê£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬ÃæÆü¤òÇË¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Á°Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤Îµ­Ç°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£²£°£°¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼·¯¡¢·¯¤ÎÁ°¤ÇÊ¸¶ç¸À¤¦¤³¤È¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¶¡¢º£Ç¯¡¢£¶·î¤«¤é£³²ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÍÞ¤¨¤é¤ì