４人組女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の佐々木彩夏が、透け感コーデを披露した。佐々木は１日、自身のインスタグラムを更新。「衣装でかわいいイヤーカフ着けさせてもらった」とつづり、ゴージャスなアクセサリーをつけた、透け感のある黒のセットアップコーデをみせた。この投稿にファンからは「あーりん可愛すぎる！！」「目が離せないです」「あーりんはなんでも似合うね！」「反則過ぎませんか」などの声