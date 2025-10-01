◇セ・リーグDeNA9―6ヤクルト（2025年10月1日横浜）DeNAが今季最終戦でヤクルトを9―6で下し、白星で飾った。71勝66敗6分けの貯金5でリーグ2位でレギュラーシーズンを終えた。試合後に予定していた最終戦セレモニーの前に、今季限りで退任を発表した敵将の高津監督の惜別映像が横浜スタジアムのビジョンに流された。さらにこちらも今季限りで退任する三浦監督が自ら花束を高津監督に手渡し、スタンドからは「高津！」