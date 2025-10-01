国会議事堂政府、自民党は、石破茂首相の後任を選出する臨時国会について、15日を軸に召集する方向で調整に入った。同日中に首相指名選挙を行い、新内閣が発足する見通し。4日の自民総裁選で選ばれた新総裁が首相に就任する公算が大きい。政権幹部が1日明らかにした。会期は12月中旬までを想定。ガソリン税の暫定税率を廃止する関連法案の審議や、物価高対策を盛り込んだ2025年度補正予算案の提出を見込んでいる。