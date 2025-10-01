6回DeNA無死一、二塁、佐野が左越えに3ランを放つ＝横浜DeNAが打ち勝った。5―5の六回に佐野が勝ち越し3ランを放った。筒香は一回に2戦連発となる20号2ラン。4番手の武田はプロ初登板勝利となり、九回を締めた中川がプロ初セーブを挙げた。ヤクルトは最下位が確定した。