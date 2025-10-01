スマートニュースメディア研究所は１日、新聞を読む習慣がない中学１年生に学校で新聞を３か月読んでもらったところ、新聞に対する信頼感が上昇したとする実証調査の結果を発表した。同研究所と早稲田大の小林哲郎教授（社会心理学）は、新聞を読むことでメディアへの信頼感などにどのような影響があるかを探るため、４〜７月の平日、埼玉県戸田市立美笹中の１年生（９１人）に新聞を毎日配布。併せて、同研究所が各学級で１回