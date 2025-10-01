国際サッカー連盟（FIFA）の補強禁止リストにジェフユナイテッド千葉の名前が掲載された。FIFAの公式サイトによると、千葉が補強禁止になったのは9月30日から。「解除されるまで」処分が適用されるとのことで、理由は現時点で明らかになっていない。この補強禁止リストには、9月24日付でヴァンフォーレ甲府が掲載され、甲府は選手の移籍金の支払いが理由だと発表。2022年8月1日から2023年12月31日まで期限付き移籍にて所属し