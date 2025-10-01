このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ万円支払わせた妻の話』第9話をごらんください。 主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚。弁護士へ相談したところ「慰謝料をもらって離婚できる」とアドバイスされます。不貞行為での離婚はスピード感が大事。早速、リナさんは