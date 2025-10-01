「日本テレビ盃・Ｊｐｎ２」（１日、船橋）試走完了。断然人気のフォーエバーヤングが大目標とする「ＢＣクラシック」（１１月１日・米デルマー）へ向けて危なげのない勝ちっぷりで国内無敗記録を６に伸ばした。２着に２番人気の僚馬レヴォントゥレットが入って矢作厩舎のワンツー。３着に７番人気の地元ホウオウトゥルースが奮闘して、５着のギガキングとともに「第４６回浦和記念・Ｊｐｎ２」（１１月２６日・浦和）への優先