◇セ・リーグ巨人5―2中日（2025年10月1日東京D）今季最終戦で快勝し、貯金1でレギュラーシーズンを終えた巨人の阿部慎之助監督（46）はホッとした表情だった。泉口が四球、二塁打、安打、四球と全4打席で出塁し、小園（広島）を抜いて出塁率セ・リーグトップに浮上。「タイトルね、多分、獲れるんじゃないかと信じてますけれど、相手はまだ試合残っているそうなので、そこを見守るしかないですね」とまずは口にした。