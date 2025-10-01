3月末をもって終了したフジテレビの深夜バラエティー「オールナイトフジコ」に出演していた女子大生軍団「フジコーズ」のメンバーだった上杉真央が活動再開することを1日、自身のXで発表した。上杉を巡っては、今年4月9日に同番組は文春オンラインが報じた飲酒騒動について公式サイトに「メンバー飲酒に関するお詫び」として謝罪文書を掲載した。「フジコーズメンバーの上杉真央が2023年夏頃、当時未成年でありながら飲酒した