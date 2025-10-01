「日本テレビ盃・Ｊｐｎ２」（１日、船橋）圧倒的王者にはかなわなかったが、２番人気のレヴォントゥレット（牡４歳、栗東・矢作）が２着を死守した。好スタートを決めて、道中は逃げるライトウォーリアを見る形で２番手を追走。３角過ぎから一気に押し上げてきた国内無敵の僚馬フォーエバーヤングに懸命に食らいついたが、直線半ばで力尽き、最後は２馬身半突き放された。岩田望は「３角でフォーエバーヤングが来た時に、手