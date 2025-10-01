レペットが「COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS」と20年ぶりにコラボレーション♡ 2025年10月10日(金)より、限定カプセルコレクションを日本公式オンラインストアで数量限定発売。「Camilleバレリーナ」（116,600円税込）と「Roseメリージェーン」（129,800円税込）は、エレガンスとアバンギャルドを兼ね備えた特別な一足です。 Camilleバレリーナで優雅な日常を Camille バレ