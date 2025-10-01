嬬恋村に村民の拠点施設となる「サーラ嬬恋」が完成し、今月１日に竣工式が行われました。 嬬恋村三原の東部小学校の隣に新たに誕生した「サーラ嬬恋」。サーラは、イタリア語でホールや部屋などを意味するもので、全国から応募のあった４５５点から選ばれました。長年にわたり村民が利用してきた公民館「嬬恋会館」の老朽化などで今回新たに建て替えられたものです。 延床面積は約２２００平方メӦ