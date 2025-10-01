企業の採用内定が１日解禁され、群馬銀行グループは来年春に卒業予定の大学生らを対象に内定式を開きました 群馬銀行グループの内定式は、前橋市内の研修所で開かれました。内定者は、群馬銀行が９４人、ぐんぎんリース２人、ぐんぎんシステムサービス６人のあわせて１０２人です。 群馬銀行は、去年６月からジョブ型人事制度に基づく採用や育成などに取り組んでいて、内定者のうち６人が専門人材として