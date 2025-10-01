全国的に児童虐待の相談が増え続ける中、群馬県高崎市が独自に整備を進めてきた児童相談所が１日、開所しました。 高崎市問屋町に開所したのは「高崎市児童相談所」です。「高崎の子どもは高崎で守る」というコンセプトの元、児童虐待への対応をいち早く進めるため高崎市が整備しました。中核市として全国６番目の設置で、北関東では初めてです。 １日は、記念式典が開かれ、関係者など約１００人が出席して、施設のオープ