福岡東署1日、福岡市東区原田4丁目2番付近の道路上で9月30日午後4時半ごろ、下校中の男子小学生4人が年齢不明の見知らぬ男女から「住所どこ？」と声をかけられ、うち1人が握手される事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は身長170くらい、青色上衣着用。女は身長約160、ピンク色上衣着用。 