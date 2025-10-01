＜LIVEしずおか 滝澤悠希キャスター＞ 「10月4日に行われる明治安田J1リーグ第33節、清水エスパルス対FC東京。きょうはこの重要な一戦を前にエスパルスのGK梅田透吾選手がスタジオに来てくれました、梅田選手、よろしくお願いします！SBSテレビの生出演は初めてになると思います。しかもニュース番組ということで普段とは違う環境になりますが、試合前の心境と重なる部分はないですか？」 【動画】エスパル