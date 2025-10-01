告示が2025年10月12日に迫った静岡県伊東市議会議員選挙で、予定されていた2日間の事前審査が10月1日に終了し、31の陣営が審査を済ませました。SBSの取材では田久保市長に近いのはこのうち3陣営とみられています。 【写真を見る】伊東市議選 31陣営が事前審査終了 田久保真紀市長派は3陣営か =静岡 ＜記者＞ 「市長おはようございます、市議選の立候補予定者の顔ぶれが大体かたまってきましたけれども、どう見ていますか？」