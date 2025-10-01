静岡市は街中の観光スポットを回る「駿府浪漫バス」を2025年9月に廃止し、10月1日から新たな公共交通の実証実験を開始しました。主に市街地の病院や福祉施設を巡回する路線で、市民のニーズに応えるためのトライアルです。 【写真を見る】主に市街地の病院や福祉施設を巡回する新たな公共交通の実証実験 2025年10月1日に始まったのは、定員9人の小型車両を用いた乗合交通の実証実験です。静岡駅から静岡赤十字病院や市立静