10月1日から下半期がスタートし、静岡県内では各地で「内定式」が行われました。内定式の後も辞退を検討する学生が多い中、人材確保に向けユニークな取り組みをする企業もあります。 【写真を見る】ユニークな取り組みをする県内企業の内定式の様子 静岡銀行の内定式は、近年、パーティースタイルが定着しています。 ＜内定者＞ 「仕事をする上で大切にすることや意識することはありますか」