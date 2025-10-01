スポーツ庁の新たな長官に浜松市出身でパラリンピック競泳金メダリストの河合純一さんが2025年10月1日、就任しました。 【写真を見る】スポーツ庁長官就任会見の様子 スポーツ庁の3代目の長官に就任した河合純一さんは浜松市出身の50歳。パラリンピックでは競泳の視覚障害クラスに6大会連続で出場し、金メダル5個を含む日本人最多の21個のメダルを獲得しました。 午後には100人を超える職員を前に「多様性と