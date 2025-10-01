ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝が1日、自身のインスタグラムを更新。保護犬を迎え入れたことを報告した。【写真】かわいすぎる！三山凌輝、保護犬を「家族に迎え入れました」三山は「保護犬のベネを家族に迎え入れていました。そして兄弟犬であるダグくんの里親さんはなんとMY FIRST STORYのNobさんでした。感謝で奇跡的な出会いもある中、ノブさんと話して野良犬の存在を少しでも多く知ってもら