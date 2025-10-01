◇セ・リーグDeNA9ー6ヤクルト（2025年10月1日横浜）DeNAの2年目左腕・武田陸玖（20）が1軍デビューを果たし、プロ初登板初勝利を手にした。5―4の6回にマウンドへ。先頭・中村悠に左前打を許すも、続く西村はバットを折って三ゴロ。田中も一ゴロに抑えたが、2死二塁でドラフト同期でもある代打・鈴木に中前適時打。1回を2安打1失点だった。同点とされて降板したが、その裏の攻撃で佐野が左越え3ランを放って勝ち越