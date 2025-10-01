「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）試合後に日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手の「日米通算２００勝達成記念セレモニー」が開かれ、名球会ブレザーが幼なじみで、名球会の先輩であるチームメートの坂本から贈られた。坂本が紺色のブレザーを持ち、田中将に腕を通させると、スタンドの私四方から惜しみない拍手が寄せられ、両者は再び固い握手を交わしていた。