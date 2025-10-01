◇セ・リーグDeNA9―6ヤクルト（2025年10月1日横浜）DeNAが今季最終戦を白星で飾った。71勝66敗6分けの貯金5でリーグ2位でレギュラーシーズンを終えた。初回1点を先制し、なお1死二塁から筒香が日米通算250号となる中越え20号2ラン。19年以来、6年ぶりの20発となった。5―5の6回無死一、二塁から佐野が左越え15号決勝3ラン。継投で逃げ切った。今季限りでの退任が決まっている三浦監督の下、まずは10月11日開幕のク