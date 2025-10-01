日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」が１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「みんなの愚痴とお金事情を大放出！」。歌手・小林幸子は週刊誌報道にイラッとしたことを回想。「ずっと前ですけどね。週刊誌に『今、小林幸子はいろんなことがあって、可哀想に通帳の残高８０万』って書いてある。誰がそんなこと（自身の通帳残高）分かるの？って」と話した。上田が「小林さ