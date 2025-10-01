「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）試合後に日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手の「日米通算２００勝達成記念セレモニー」が開かれ、明石家さんまが背番号２００のユニホームを着て登場した。さんまは「やっとこさでマー君。俺、今年、６月から３回スケジュール押さえられてるのよ。巨人の、読売のフロントに言うといて！俺、芸能界で忙しい男なのよ。売れてるってことだけは分かっといて」と言い放つと、場