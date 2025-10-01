秋篠宮ご夫妻は１日、東京都渋谷区の新国立劇場で、今年度の文化庁芸術祭オープニングオペラ「ラ・ボエーム」を鑑賞された。同祭は、芸術鑑賞の機会を広く提供することを目的に１９４６年から行われ、今回で８０回目。作品は、若き芸術家たちの青春の日々を描くプッチーニの傑作で、ご夫妻は出演者の熱演に大きな拍手を送られていた。