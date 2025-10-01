日本銀行が１日発表した９月の全国企業短期経済観測調査（短観）によると、企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は、「大企業・製造業」で２四半期連続で改善した。７月に日米関税交渉が合意に至り、企業の先行き不透明感が和らいだことが影響した。ＤＩは、景気が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた割合を引いて算出する。「大企業・製造業」のＤＩはプラス１４で、前回６月調査から１ポイント改善した。業