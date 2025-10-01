米大リーグのドジャースとレッズによるワイルドカードシリーズ第１戦が９月３０日（日本時間１０月１日）に米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われ、現地生観戦していた有名人が注目を集めている。その人物とは、落語家の笑福亭鶴瓶。１日に自身のインスタグラムで「スタジアムに来ています。これからワイルドカード１試合目レッツ対ドジャースです」と報告し、スタンドでの姿をアップ。「１番・指名打