女優の剛力彩芽（３３）が公開した衣装ショットに、反響が寄せられている。剛力は１日までに、自身のインスタグラムを更新。出演番組を告知すると、グレー地にレースのデザインが施されたセットアップ衣装を着こなす、コーデショットをシェアした。この投稿にファンからは「かわぁぁぁぁいいい」「本当に魅惑的」「超絶可愛い」「流石です…」などの声が寄せられている。