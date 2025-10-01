41年の歴史に幕です。桜島フェリーはきょう10月1日から24時間運航をやめました。午前0時からの3時台までの定期便8便を廃止します。最後の夜を取材しました。 鹿児島市街地と桜島をおよそ15分で結ぶ桜島フェリー。41年前の1984年度から24時間体制で運航を続けてきました。 しかし、利用客の減少や燃料費の高騰などから2015年度から10年連続で赤字が続いていて、赤字額の累計は昨年度まででおよそ28億6000万円となって