何かしら運動をはじめないと…「最近腰、つらくない？」友人たちとの悩み共有。腰痛はストレッチで良くなりますか？／1分腰ゆるめストレッチ（1）一晩寝ても回復しない…そんなしつこい疲れとガチガチボディにじわ〜っと効く！超低ハードルな健康エクササイズ「ゆるトレ」って？運動ぎらいで筋力ゼロ。しかも仕事で一日中座りっぱなし。姿勢の悪さから、コリや痛みなどさまざまな体の不調に悩まされていたという漫画家のいしかわひ