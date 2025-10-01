こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 4907」。明るく輝く中央の棒状構造、その両端から伸びた青色の渦巻腕（渦状腕）が、優しく巻き付くように渦巻いている様子を正面から捉えています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 4907」（Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Gregg）】棒渦巻銀河とは、中心部に棒状の構造が存在する渦巻銀河のこと。私たちが住む天の川銀河をはじめ、渦