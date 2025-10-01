連合は1日、中央執行委員会を開き、参院選総括を決定した。改選22議席からの横ばいと振るわなかった立憲民主党について「与党に対峙するもう一つの選択肢になり得なかった。危機的状況だ」と表現し、早急な立て直しを求めた。32の改選1人区の多数で国民民主党と候補者を一本化したことで、野党が自民党に勝ち越したとして「力を合わせて結果を得た」と評価した。連立政権の枠組み拡大論を踏まえ「立民と国民が与野党に分かれる