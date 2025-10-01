無職でヒモの彼を7年間支え続けた私が、ついに限界を迎えた日相手は妻の親友!?一時帰宅した妻が目撃した夫の浮気現場／4周目の人生でついにクズ夫を捨てました（1）「いつか大好きな人と結婚して、子どもを産みたい」と願う39歳の春子は、7年付き合った彼氏と別れたばかり。一念発起して婚活アプリに登録すると、すぐに同い年の会社員・晃平と出会い、交際をスタートさせます。週末には春子の家で一緒に過ごし、彼女の手料理を喜ぶ