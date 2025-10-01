【ACLEリーグステージ第2節】(ノエスタ)神戸 1-0(前半0-0)メルボルン・C<得点者>[神]汰木康也(90分+4)<警告>[神]小松蓮(74分)[メ]ナサニエル・アトキンソン(31分)、サミュエル・スープライアン(61分)、ベシャン・クトレシ(84分)、ヘルマン・フェレイラ(90分+3)主審:ルスタム・ルトフリン副審:サンジャル・シャユスポフ、アクマル・ギヤソフ└90+4の劇的決着!神戸がメルボルンゴールを最後にこじ開けACLEを2連勝!!