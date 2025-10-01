[10.1 ACLE第2節 神戸1-0メルボルン 御崎公園]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ東地区第2節で、ヴィッセル神戸はホームでメルボルン・シティ(オーストラリア)と対戦し、1-0で勝利した。神戸はこれで2連勝。第3節は今月22日で、敵地で江原FC(韓国)と対戦する。リーグ戦から中3日の神戸は、今夏加入したGK権田修一が初先発。トップ昇格を決めながらも今年春に右肩にメスを入れたために長期離脱していたMF