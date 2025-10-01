吉本興業のお笑い芸人・いぜんさんが9月28日に自身のX(旧ツイッター/@thousandmoney98)を更新し、FC東京のホームゲームを観戦したことを報告した。中国北京市出身のいぜんさんは、今年1月に放送された日本テレビ『千鳥かまいたちアワー』(現在は『千鳥かまいたちゴールデンアワー』)の出演をきっかけにブレイク。東京大学大学院に在籍しながら女性ピン芸人として活躍している。また、サッカー3級審判員の資格を保有。5月10日