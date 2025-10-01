北海道コンサドーレ札幌は1日、MFスパチョークが今月のAFCアジアカップ2027予選に臨むタイ代表メンバーに選出されたと発表した。同代表は9日にホームで、14日にアウェーでいずれも台湾代表と対戦する。スパチョークはクラブ公式サイトを通じ、「アジア杯予選の代表に選出されてとても嬉しく思います。今回は2試合とも台湾と対戦することになりますが、予選突破するには絶対勝たないといけない状況の中なので、今こそがチー