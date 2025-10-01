1日夕方、岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で特急列車と車が衝突し、あわせて20人がケガをしました。警察などによりますと、午後4時45分ごろ、各務原市鵜沼川崎町のJR高山線の踏切で富山発名古屋行きの「特急ひだ」とキャリアカーが衝突しました。列車の乗客：「ちょうどキャリアカーが見えたので、キャリアカーがぶつかった瞬間にガラス片がばーっと飛んできた。前の左側の方がケガして血が出てた」