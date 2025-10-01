新発田市月岡にある龍伝説が残る秘境『荒川剣龍峡(けんりゅうきょう)』。 月岡温泉から車で15分ほどのところにある荒川川の上流にある荒川剣龍峡の散策路入口に到着。神社の鳥居をくぐって出発です。 まずは鳥居をくぐって渡る橋の下には荒川川が流れ、表参道は木々に囲まれ自然豊かな景色に目を奪われます。途中には探検気分!?を味わえる小川に架かる橋に遭遇。スリルを感じながら渡りきると…足元に現れたのは「禊(みそぎ)の