延べ２３億人が移動するとみられています。中国で「国慶節」の大型連休が始まりました。１番人気の海外旅行先は日本で、北海道内でもインバウンド需要に期待を寄せています。新千歳空港の到着ロビーです。中国から来た観光客でにぎわっていました。（観光客）「国慶節に伴う連休で５日間北海道で過ごします」（観光客）「登別に行きます。北海道には何度も来ていて、人が少ない場所で休暇を楽しみたい」中国では１０月１日か