女優の長澤まさみが9月30日にInstagramを更新し、大胆な写真をアップした。「長澤さんは床の上で黒いレザージャケットに身を包んだ姿をアップ。ニットタイツを着用し、大胆に足を投げ出しています。セクシーさはもちろん、どこか危険な雰囲気も感じさせるアーティスティックな一枚でした。もう1枚の写真は、茶色いレザージャケットに赤いスカートにブーツを合わせたもの。こちらもファッショナブルな大人の魅力を見せています。