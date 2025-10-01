◇セ・リーグ（2025年10月1日東京ドーム）日米200勝を達成した巨人・田中将大投手（36）の名球会ブレザー贈呈セレモニーにタレントの明石家さんま（70）がサプライズで登場した。さんまはマウンド上で田中将の横に並ぶと、「6月から3回、スケジュールを抑えていた」と告白。「やっとこさ」と偉業達成を祝うと、本人や阿部監督は苦笑いを見せた。また、「7、8月頃に内野手はエラーしないようにお願いします」とジョークを飛