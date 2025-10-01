5回、2ランを放ちポーズをとるオリックス・頓宮＝京セラドームオリックスが10得点で打ち勝って4連勝。一回に紅林の適時打などで4点を先制。4―3の四回には太田が2ランを放ち、五回にも西野の2点二塁打と頓宮の2ランで加点した。2番手の権田がプロ初勝利。西武は先発の杉山が崩れた。